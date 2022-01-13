Son dakika haberleri: Kadıköy'de dairede yangın; 1 ölü (2) - Haberler
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Son dakika haberleri: Kadıköy'de dairede yangın; 1 ölü (2)

Son dakika haberleri: Kadıköy'de dairede yangın; 1 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY, Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı.

İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY, Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre dairede oturan 68 yaşındaki Hatice Çomçom, hayatını kaybetti. 5 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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