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Son dakika haberleri... Kadıköy'de bir terapiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kadıköy'de bir terapiste cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık hakkında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Son dakika haber... Kadıköy'de terapi merkezi olarak faaliyet gösteren iş yeri sahibi kadına, kendisini polis olarak tanıtıp silahla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yerinde silahla nitelikli...

Kadıköy'de terapi merkezi olarak faaliyet gösteren iş yeri sahibi kadına, kendisini polis olarak tanıtıp silahla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yerinde silahla nitelikli yağma" suçlarından 12 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Masal T'nin, sağlık merkezi olan iş yerine gelen tanımadığı bir kişinin cebinden rozet ve telsiz çıkartıp polis olduğunu, emniyete götüreceğini, kendisine bir şeyler vermesi halinde işlem yapmayacağını söylediği anlatıldı.

Bunun üzerine müşteki Masal T'nin 800 lira parası olduğunu, isterse vereceğini ifade ettiği aktarılan iddianamede, ancak şüphelinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, direnmesi üzerine belinden silah çıkartarak ağzına soktuğunu, akabinde yüzüne tokat attığını, başına silah dayadığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu anlattığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Ş.K'nin alınan ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, dosya kapsamına göre müştekinin anlatımlarının tutarlı olduğu, sanığa iftira atılmasını gerektiren bir husumetlerinin bulunmadığı, bu nedenle Ş.K'nin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği aktarıldı.

Sanığın eylemlerinin "nitelikli yağma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını oluşturduğu vurgulanan iddianamede, sanık Ş.K'nin adli sicil kayıtlarına göre suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği, bu nedenle kanunun ilgili suç için öngördüğü cezanın alt sınırından uzaklaşarak hapis cezası verilmesi istendi.

İddianamede, bu kapsamda sanık Ş.K'nin "nitelikli cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iş yerinde silahla nitelikli yağma" suçlarından toplam 12 yıldan, 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Ş.K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri
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