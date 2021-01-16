Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

16.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:47

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi Erenler Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye, yangına müdahale etti. Alt katta oturan engelli vatandaş ile ailesi, evden tahliye edildi.

Yangın, müdahalenin ardından söndürüldü.

Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Kanye West Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Altın Silah Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Kadıköy'de bir evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 11:47:31. #1.14#
title