Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE BALIKÇI OLTASINA TAKILAN İKİ MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
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Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE BALIKÇI OLTASINA TAKILAN İKİ MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Son dakika gündem haberi: Kadıköy'de balıkçı oltasına takılan iki martıyı İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.

Son dakika haberleri! KADIKÖY'DE BALIKÇI OLTASINA TAKILAN İKİ MARTIYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
25.08.2020 07:29 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:29

Kadıköy'de balıkçı oltasına takılan iki martıyı İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri kurtardı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadıköy İskelesi yakınlarında meydana geldi. Denizde iki martının misinaya takıldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri iki martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri denizdeki martıları karaya çıkardı. Ekipler balıkçı oltasına takılan martıları oltayı kesip kurtararak doğaya saldı. O anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri balıkçı oltasına takılan martıları bota alarak bir süre müdahale ettikleri görülüyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

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