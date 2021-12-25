Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kadıköy'de 4 farklı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürcistan uyruklu şüpheli kullandığı "İstanbulkart" sayesinde yakalandı.

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KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 4 farklı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen Gürcistan uyruklu şüpheli kullandığı "İstanbulkart" sayesinde yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında ilçede 4 farklı evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra Göztepe Marmaray İstasyonu'ndan "İstanbulkart" kullanarak hareket ettiğini belirledi. Kartı takibe alan ekipler şüphelinin sık kullandığı otobüsü ve evini tespit etti.

Gürcistan uyruklu şüpheli G.K., Eyüpsultan'da gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda 5 kol saati, 50. Yıl Hatırası TBMM ibareli madalyon ve üzerinde TBMM ibaresi bulunan 2 yaka rozeti ile 3 farklı alkol çeşidi ele geçirildi.

Şüphelinin "hırsızlık" suçundan hakkında 3 kez yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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