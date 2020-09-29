Son Dakika: Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı
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Son Dakika: Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı

29.09.2020 02:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 03:13

Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadıköy'de bir binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Özel Sokak'taki 3 katlı bir binanın girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan, aralarında bebeklerin de bulunduğu bina sakinlerini, itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika: Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı
Son Dakika: Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı
Son Dakika: Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı
Son Dakika: Kadıköy'de 3 katlı binada yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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