Son dakika haberleri! KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ YARIMBURGAZ MAĞARALARI ÇÖPLERLE DOLDU
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Son dakika haberleri! KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ YARIMBURGAZ MAĞARALARI ÇÖPLERLE DOLDU

Son dakika haberlerine göre Havadan görüntülerle...-Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve daha önce de bakımsızlığıyla gündeme gelen Başakşehir'deki tarihi Yarımburgaz Mağaraları çöplüğe döndü.

Son dakika haberleri! KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ YARIMBURGAZ MAĞARALARI ÇÖPLERLE DOLDU
21.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:29

Havadan görüntülerle...

-Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve daha önce de bakımsızlığıyla gündeme gelen Başakşehir'deki tarihi Yarımburgaz Mağaraları çöplüğe döndü. Mağaranın kapısında bulunan demirin yanından içeri giren kişiler mağaraya çöplerini bırakırken, içeride yapılan kazıyla taşlara zarar verildiği görüldü.  

Semih ÇALIŞKAN - Buğra BENLİOĞLU - Ali AKSOYER -/ İSTANBUL, - 400 bin yıl öncesinde ilk yerleşik yaşamın başladığı belirtilen Başakşehir'deki tarihi Yarımburgaz Mağaraları yıllardır kaderine terk edilmiş vaziyette. Antik çağlarda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğu belirlenen Yarımburgaz Mağaraları'nda, bugüne dek birçok ulusal ve uluslararası kazı yapıldı. Mağara 2001 yılında 1. Derece Arkeolojik-Doğal Sit Alanı ilan edildi. Daha önce film ve dizi çekimleri ile tahrip edilen mağaralar, bugünlerde çöplerle dolmuş durumda. Mağaraların girişine demir kapılar yapılsa da demirlerin yanında bulunan boşluğu kullanarak mağaranın içine giren kişiler tarihi yapıya zarar veriyor. Mağarada yerlere atılan içki şişeleri ve pet şişeler içindeki idrar atıkları dikkat çekerken ayrıca bazı yerlerde ateş yakıldığı görülüyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar Yarımburgaz Mağaraları'nın özellikle akşam saatlerinde madde bağımlıları ve defineciler tarafından tahrip edildiğini belirtiyor. 1960 yılında ilk arkeolojik çalışmaların yapıldığı 4 ayrı mağaradan oluşan Yarımburgaz Mağaraları havadan da görüntülendi.

"MAALESEF KIYMETİ BİLİNMİYOR"

Başakşehir'de yaşayan ve mağaralara verilen zarara tepki gösteren Cihan Yılmaz, "Yetkililer ilgilenmediği için böyle oluyor. Burası çok değerli bir yer. Değerlendirilse güzel olur. Girişe demir yapılmış ama yarım yapılmış. Demir tam yapılsaydı iyi olurdu ve içeri girilmezdi. En azından bir temizlense daha güzel olacak. Madde bağımlıları, içki içenler buraya çekiyor arabasını burada içiyorlar. Gerçekten buranın kıymeti bilinmiyor. Hakikaten kıymeti bilinse burası çok güzel bir yer. Biz mustarip oluyoruz.  Maalesef kıymeti bilinmiyor. Yerlerde hep içki şişeleri var. Önlem alınsa daha iyi olmaz mı? Maalesef biz bu alanları değerlendirmeyi bilmiyoruz. Burası hepimizin. Bu tarih bizim kendimize ait. Biz sahip çıkmazsak başkası sahip çıkmaz. Tarihi eserlerimizin kıymetini bilelim" ifadelerini kullandı.

"BURANIN KADERİ BÖYLE OLMAMALIYDI"Başakşehir'de yaşayan Fatih Atlım, "Buranın kaderi böyle olmamalıydı. Yazık günah diyorum. Kendini bilen bir insan bunu yapmaz. Yetkililer buraya el atmalı. Define için kazı falan yapıldığı da görülüyor. Toplum olarak bilinçli olmak zorundayız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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