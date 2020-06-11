Son dakika haberleri... KADEM'den İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'na davet Son dakika haberlerine göre Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, Adanalı kadınları 5'incisi düzenlenecek İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampına davet etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, Adanalı kadınları 5'incisi düzenlenecek İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampına davet etti.

Arlıer, yaptığı yazılı açıklamada, TÜBİTAK Marmara Teknokent yürütücülüğü ile KADEM, Bilişim Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı'nın bu yıl 5'incisinin düzenleneceğini kaydetti.

Girişimcilik kampına katılmak isteyenlerin www.inovasyondakadin.org adresinden başvurularını gerçekleştirebileceğini belirten Arlıer, "Günümüz girişimcilik dünyasında kadın girişimciler de erkekler kadar yer almakta ve başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünyada ve ülkemizde ekonomik kalkınmanın yolu girişimcilikten geçerken kadınların güçlendirilmesinin bir yolu da yine girişimcilikten geçmektedir. Bu bağlamda hem ekonomik kalkınma hem de kadınların güçlendirilmesi amacıyla kadın girişimcilik kampı gerçekleştirilecektir. Bu kampa, 'bir fikrim var' diyen tüm kadın girişimciler davetlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA