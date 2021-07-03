Son dakika haberleri! Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)
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Son dakika haberleri! Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)

Son dakika haberleri! Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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