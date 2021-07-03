Son dakika haberleri! Kaçırılan genç kızı jandarma kurtardı (3)
Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde, Z.G. adlı genç kızı evinin önünden zorla araca bindirip, kaçıran Mustafa Kurnaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Kozan M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal