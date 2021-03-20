Son dakika haberleri! Kaçarken polis otosuna çarpan araçtan tüfek çıktı

Son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araca dur ihtarında bulunan polisler yaşanan kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde pompalı tüfek buldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araca dur ihtarında bulunan polisler yaşanan kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde pompalı tüfek buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasını çamur ile kapatan 09 ABA plakalı Fiat araçtan şüphelenen devriye ekipler dur ihtarında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan D.B.(44), kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre yaşanan kovalamaca sonucu polis otosuna çarpan araç sürücüsü yakayı ele verdi. Ekiplerin gözaltına aldığı şüphelinin aynı gün içinde Adana'da bir işyerinde silahla tehdit suçundan arandığı tespit edildi. D.B. devriye ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı