Son dakika haberleri... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Kartal'da kaçak tütün imalathanesi olarak kullanılan adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberleri... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
23.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:39

Kartal'da kaçak tütün imalathanesi olarak kullanılan adreslere düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Ağustos'ta ilçede kaçak tütün imalathanesi olarak kullanılan 3 ayrı adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 63 bin 600 dolu makaron, 89 kilogram kıyılmış tütün, 23 kilogram bandrolsüz tütün, 228 kutu sigara, 24 paket nargile tütünü ve havalı makaron dolum makinesi ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık kanuna muhalefet suçundan haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı.

İş yerleri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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