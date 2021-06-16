İzmir'de 30 bin 320 makaron ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak 30 bin 320 makaron, 952 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak 30 bin 320 makaron, 952 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Mahallesinde kaçak sigara imalathanesi olduğunu tespit eden jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

İmalathanede yapılan aramalarda bandrolsüz olduğu belirlenen 30 bin 320 makaron, 952 kilogram tütün, 96 bin 600 boş makaron, 210 tekli sigara doldurma aparatı ile 45 bandrol ve 3 elektrikli sigara doldurma makinesi bulundu.

Operasyonda işletme sahibi O.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı