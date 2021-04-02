Son dakika... Müzik sesi üzerine girilen bodrum kat, kaçak pavyon çıktı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, müzik sesi üzerine girdikleri iş hanının bodrum katında kaçak pavyonla karşılaştı.

BURSA'da koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, müzik sesi üzerine girdikleri iş hanının bodrum katında kaçak pavyonla karşılaştı. Müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza verildi.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ilçe genelinde denetim yaptı. Altıparmak Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir iş hanının bodrum katından müzik sesi geldiğini fark etti. Müzik sesinin kesilmemesi üzerine iş hanına giren ekipler, bodrum katta, kaçak işletilen pavyon olduğunu gördü. Baskın yapan polis, müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı. Mekan, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN