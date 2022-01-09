Son dakika haberleri: Kaçak kazı yapan 5 şüpheli jandarmaya suçüstü yakalandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın geldiği yere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından Kaş'ın Gökçeören Mahallesi Gökdere mevkisinde kaçak kazı yapılacağı ihbarı alındı. İhbar üzerine ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 1 adet el dedektörü, 1 adet makro dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başladı. - ANTALYA

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