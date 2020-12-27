Son dakika haberleri | Kablo hırsızı baba ve oğlu yakalandı
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Son dakika haberleri | Kablo hırsızı baba ve oğlu yakalandı

27.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:35
Son dakika haberleri | Kablo hırsızı baba ve oğlu yakalandı

Son dakika haberleri... Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da kullandıkları araca sahte plaka takarak iş yerlerinden kablo çalan baba ve oğlu, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da kullandıkları araca sahte plaka takarak iş yerlerinden kablo çalan baba ve oğlu, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nde farklı tarihlerde iş yerlerinden kablo çalınması jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerlerinden kabloları çalan şahısların F.G. ile oğlu F.G. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla baba ve oğlu yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına getirilen şahısların İstanbul ve Tekirdağ illerinde de kullandıkları araca çalıntı veya ikiz plaka takarak çok sayıda iş yerinden kablo çaldıkları belirlendi. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden baba F.G. tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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