Son dakika haberleri | Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evine düzenlenen bombalı saldırıyı Taliban üstlendi
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Son dakika haberleri | Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evine düzenlenen bombalı saldırıyı Taliban üstlendi

Son dakika haberleri | Kabil'de Savunma Bakanı Muhammedi'nin evine düzenlenen bombalı saldırıyı Taliban üstlendi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan evinin önünde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan evinin önünde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Muhammedi'nin evi ve misafirhanesinin hedef alındığı saldırının önce bomba yüklü araçla, ardından ağır silahlarla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Saldırı sırasında misafirhanede önemli bir toplantı yapıldığı öne sürülen açıklamada, saldırının "ülkenin farklı yerlerinde sivillere saldırı emri veren, kamu binalarını bombalayan, yoksul insanları evlerinden kaçmaya zorlayan Kabil yönetiminin kilit isim ve liderlerine yönelik bir misilleme" olarak yapıldığı savunuldu.

Açıklamada, Taliban'ın artık işgalciler ve iç düşmanların suçlarına kayıtsız kalmayacağı ve tüm gücüyle onlara karşı duracakları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Gani'den tepki

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, söz konusu saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Gani, açıklamada, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan Taliban'ın saldırısını şiddetle kınadı.

Taliban'ın yürüttüğü savaşın fitneden ibaret olduğunu kaydeden Gani, güvenlik güçlerinin bu fitnecilerin cevabını ağır şekilde vereceğini belirtti.

Muhammedi'nin Kabil'in Şir Pur bölgesinde bulunan evinin önünde dün akşam saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Görgü tanıkları saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürmüştü.

Yetkililer, saldırı sırasında Muhammedi'nin evinde başka illerden gelen bazı üst düzey yetkililerin olduğunu bildirmişti.

Kabil'in en lüks semtlerinden olan Şir Pur'da birçok bakan ve milletvekilinin evi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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