Son dakika haberleri | Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Son dakika haberleri | Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Deşti Berçi bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Deşti Berçi bölgesinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hosti, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Deşti Berçi bölgesinde 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hosti, 4 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Çoğunlukla Hazara Şiilerinin yaşadığı Deşti Berçi bölgesinde daha önce de defalarca silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Şiilere yönelik düzenlenen saldırıların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Örgüt üyelerinin, Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yönetimi ise DEAŞ'ın ciddi tehdit olmadığını savunuyor.

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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur."

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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