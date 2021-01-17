Son dakika haberleri | Kabil'de iki kadın yargıç öldürüldü
17.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:14
Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın yargıçları taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda iki yargıç hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de kadın yargıçları taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda iki yargıç hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, kadın yargıçların Kabil'in Kale-i Fethullah bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Faramarz, saldırıda iki kadın yargıcın yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat