Son dakika haberleri | Kabil'de Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir pilot uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
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Son dakika haberleri | Kabil'de Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir pilot uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberleri | Kabil'de Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir pilot uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir pilot uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hava Kuvvetleri'nde çalışan bir pilot uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerinde çalışan bir pilotun Kabil'in 8. Polis Bölgesi'nde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırı sonucu söz konusu pilotun yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Kabil'de dün de düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden aldığı bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını merkezleri dahil ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 240'ı geçtiğini savunuyor.

Badgis vilayet merkezini ele geçirmek için saldırı başlatan Taliban, yıllar sonra ilk kez vilayet merkezini hedef almış bulunuyor.

Militanlar 2015'te de ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezini kısa süreliğine kontrol altına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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