Son dakika haberleri... Kabil'de bombalı saldırıda 1 polis öldü
23.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:44
Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 12. nahiyesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, iki polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat