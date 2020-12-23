Son dakika haberleri... Kabil'de bombalı saldırıda 1 polis öldü
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Son dakika haberleri... Kabil'de bombalı saldırıda 1 polis öldü

23.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:44
Son dakika haberleri... Kabil'de bombalı saldırıda 1 polis öldü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in 12. nahiyesinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, iki polisin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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