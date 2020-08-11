Son dakika haberleri... Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
11.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:36
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Hayirhane bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA