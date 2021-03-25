Son dakika haberleri | Kabil'de bir pazar yerinde yangın çıktı
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Son dakika haberleri | Kabil'de bir pazar yerinde yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kabil'de bir pazar yerinde yangın çıktı

Son dakika haber: Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki pazar yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşti Barçi bölgesindeki pazar yerinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına Kabil itfaiye ekipleri müdahale ederken polis de olası yağmalamaya karşı bölgeyi güvenlik kordonuyla çevirerek önlem aldı.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye görevlileri yangında ölü ya da yaralı olmadığını ancak hasarın büyük olduğunu belirtti.

Çok sayıda dükkanın alev alarak kül olduğu yangında, esnaf dükkanlarındaki malları uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangından hasar gören esnaf Cavid Haydari, yangın sonucu pazarda bulunan dükkanların hepsinin kül olduğunu söyledi.

Haydari, yangın nedeniyle esnafın yüz binlerce dolar zarara uğradığını belirtti.

Bir diğer esnaf Farid Ahmadi de sabah erken saatlerinde yangının başladığını ve itfaiyenin geç gelmesi nedeniyle yangının büyüdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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