Son dakika haberleri: Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi
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Son dakika haberleri: Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi

Son dakika haberleri: Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezinde Türkmen çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas Gençlik Merkezinde Türkmen çocuklarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2020-1 Proje Döneminde desteklediği Gültepe Spor Kulübünün "T Gençlerin Sporla Sosyal Uyumunun Güçlendirilmesi" projesine katılan Türkmen çocuklar İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yla buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, proje koordinatörlerinde proje hakkında bilgi aldı ve Türkmen çocuklarla sohbet etti.

Program sonrasında Talas Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Karagöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

Son dakika haberleri: Kabakcı, Türkmen çocuklarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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