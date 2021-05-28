Son dakika haberleri! Japonya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor
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Son dakika haberleri! Japonya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor

Son dakika haberleri! Japonya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulanmasını onaylayacak.

Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulanmasını onaylayacak.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer aşısının halihazırda Japonya'da 16 yaş ve üstüne uygulandığını anımsattı.

Bakan Tamura, bakanlığın, yapılacak tetkikler sonrası Pfizer aşısının ülke içinde 12-16 yaş aralığındaki çocuklar dahil 12 yaş üstü herkese uygulanmasını ay sonuna kadar onaylayacağını söyledi.

Tamura aşının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasına yönelik yerel idarelerden gerekli hazırlıkların yapılmasını istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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