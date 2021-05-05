Son dakika haberleri: Japonya, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin'in Pasifik'teki faaliyetleri konusundaki endişelerini dile getirdi
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Son dakika haberleri: Japonya, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin'in Pasifik'teki faaliyetleri konusundaki endişelerini dile getirdi

Son dakika haberleri: Japonya, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin'in Pasifik'teki faaliyetleri konusundaki endişelerini dile getirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Japonya, Çin'in, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerine karşı "büyük endişeler" taşıdığını bildirdi.

G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Japonya, Çin'in, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerine karşı "büyük endişeler" taşıdığını bildirdi.

İngiltere'nin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Motegi Toşimitsu, Çin'in Pasifik bölgesinde tehdit içeren faaliyetlerine karşı tepkisini dile getirdi.

Motegi, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve Çin sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yeni yasaya tepki gösterdi.

Bu kapsamda, Çin'in Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu tek taraflı değiştirme teşebbüslerine karşı "büyük endişeler" taşıdığını bildiren Motegi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik de kaygılarını iletti.

Toplantıda bakanlar, Myanmar'da 1 Şubat'ta askeri darbe karşıtı protestolarda barışçıl göstericilere aşırı şiddet uygulanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu kapsamında Hindistan ve Güney Kore'nin misafir olarak katıldığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği konuları da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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