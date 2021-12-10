Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere "şeffaflığı artırması" çağrısı

Son dakika haberleri! Japonya'dan nükleer silaha sahip ülkelere
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Japonya, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini bildirdi.

Japonya, nükleer silahlara sahip ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, hükümet yetkililerini ve uzmanları buluşturan ve Japonya Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen "nükleer silahsızlanma" konulu çevrim içi toplantıda konuştu.

ABD'nin 1945'te attığı atom bombalarıyla harap edilen Hiroşima kökenli bir ailede doğan Başbakan, "Maalesef dünyanın yüzleştiği gerçek, bırakın yürürlükten kaldırılmasını, nükleer silah sayısının düşürülmesine yönelik müzakereler bile ilerleme katetmiyor." dedi.

Kişida, nükleer silah sayısının "artacağına yönelik korkuların" bulunduğuna dikkati çekerek, Ocak 2022'de New York'ta düzenlenmesi planlanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) Değerlendirme Konferansı'na işaret etti.

Bu konferansın, "nükleer ve nükleer olmayan devletler arasında güven ilişkisinin yeniden inşası ve NPT temelinin sağlamlaştırılması" için bir fırsat olabileceğini vurgulayan Kişida, "Neticede, nükleer silahlardan arınmış bir dünya için bir çıkış yolu bulunmalı" diye konuştu.

Kişida, nükleer silahlara sahip tüm ülkelerin bu sahadaki "şeffaflıklarını artırması" çağrısı yaparak, "nükleer silahlardan arınmış bir dünya" için iş birliği hedeflediğini söyledi.

Başbakan Kişida ülkesinin, bu sahada "farklı fikirdeki ülkelerin" bir araya getirilmesine liderlik edeceğini kaydetti.

İSTANBUL-KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ SANILDI, SUSTURUCULU SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL-KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ SANILDI, SUSTURUCULU SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

 Kalp krizinden öldüğü sanılan yaşlı adamın susturuculu tabancayla vurulduğu ortaya çıktı

Kalp krizinden öldüğü sanılan yaşlı adamın susturuculu tabancayla vurulduğu ortaya çıktı

 Olaf Scholz, Almanya'nın yeni Başbakanı oldu

Olaf Scholz, Almanya'nın yeni Başbakanı oldu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title