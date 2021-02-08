Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti
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Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti

08.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:32
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Japonya'daki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı.Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu. Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti. Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.


Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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