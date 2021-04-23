Son dakika haberleri... Japonya'da savaş uçakları çarpışmanın eşiğinden döndü
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Son dakika haberleri... Japonya'da savaş uçakları çarpışmanın eşiğinden döndü

Son dakika haberleri... Japonya'da savaş uçakları çarpışmanın eşiğinden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait iki F-2 tipi savaş uçağının havada çarpışmanın eşiğinden döndüğü açıklandı.

Japonya'da Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait iki F-2 tipi savaş uçağının havada çarpışmanın eşiğinden döndüğü açıklandı.

Japonya'da facianın eşiğinden dönüldü. Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JASDF) ait iki F-2 tipi savaş uçağının dün ülkenin Yamaguchi eyaletindeki bir dağın üzerinde uçuş gerçekleştirdikleri sırada çarpışmanın eşiğinden döndüğü bildirildi. Ülkenin güneybatısındaki Fukuoka eyaletinde bulunan Tsuiki Hava Üssü'ne ait olan jetlerin yerel saatle 15.00 civarında havalandığı öğrenilirken uçuş sırasında aralarında fiziksel temas yaşandığı bildirildi. Ucuz atlatılan kaza sırasında jetlerden birinin burun kısmının, diğer jetin dikey kuyruğuna değdiği ifade edilirken, uçağın kuyruğunda bulunan 400 gr ağırlığındaki bir ışığın gövdeden koptuğu kaydedildi.

Olayın ardından saat 16.00 sıralarında üsse dönen jetlerde bulunan mürettebattan yaralanan olmadığı açıklandı.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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