Son dakika haberleri... Japonya'da Kovid-19'a karşı uzayan OHAL sebebiyle Başbakan Suga özür diledi
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Son dakika haberleri... Japonya'da Kovid-19'a karşı uzayan OHAL sebebiyle Başbakan Suga özür diledi

Son dakika haberleri... Japonya'da Kovid-19'a karşı uzayan OHAL sebebiyle Başbakan Suga özür diledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkede olağanüstü halin (OHAL) uzatılması sebebiyle kamuoyundan özür diledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkede olağanüstü halin (OHAL) uzatılması sebebiyle kamuoyundan özür diledi.

Başbakan Suga parlamento oturumunda, muhalefet partilerinin salgının, 25 Nisan-11 Mayıs'taki süreçte kontrol altına alınamayıp OHAL'in 31 Mayıs'a dek uzatılmasına yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Suga, Japon Komünist Partisinden (JCP) Tadaşi Şimizu'nun, insan hayatını ve refahını koruma sözü veren hükümetin, Kansai bölgesindeki ölümlerden sorumlu tutulması gerektiğine yönelik sözleri üzerine, hükümetin nisandan beri yatak kapasitelerini artırdığını belirtti.

Buna rağmen bölgedeki vahim durumun gözler önünde olduğunu ifade eden Suga, OHAL döneminde salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle kamuoyundan özür diledi.

Halk için Demokratik Parti'den Yuiçiro Tamaki'nin Tokyo Olimpiyatları'na ülke içinden seyirci kabul edilmeyeceği iddialarına ilişkin "Yerel izleyici olmazsa ne düzeyde gelir kaybı bekliyorsunuz ? Vergi mükellefleri ne kadarını karşılayacak ?" sorusu üzerine Suga, turnuvanın düzenlenmesi konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Suga, "Organizasyon Komitesinin birkaç senaryoya göre hazırlık yaptığının farkındayım. Seyirci kararına ilişkin, turnuvanın güvenle düzenlenebilmesi için yurt dışı ve yurt içi salgın durumunu gözlemleyeceğiz." diye konuştu.

OHAL uzadı ve genişledi

Kamu yayıncısı NHK'nın haberinde, salgın öncesinde Tokyo Olimpiyatları kapsamında 10 milyon bilet satışı ve 800 milyon dolar gelir hedeflendiği kaydedildi.

Komite, deniz aşırı seyircilerin turnuvaya kabul edilemeyeceğini daha önce açıklamıştı. Ülke içi seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın haziranda duyurulması bekleniyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Geçen hafta Cuma günü düzenlediği basın toplantısında Başbakan Suga, OHAL'in Tokyo, Osaka, Hyogo ve Kyoto bölgelerinde ay sonuna dek uzatıldığını açıklamıştı.

Karar kapsamında Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de yarın itibaren 31 Mayıs'a kadar OHAL kapsamında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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