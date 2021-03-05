Son dakika haberleri! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL, 4 eyalette 21 Mart'a kadar uzatıldı
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Son dakika haberleri! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL, 4 eyalette 21 Mart'a kadar uzatıldı

05.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:05
Son dakika haberleri! Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL, 4 eyalette 21 Mart'a kadar uzatıldı

Son dakika haberler: Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 4 eyalette 21 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 4 eyalette 21 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tedbirler çerçevesinde uygulanan ve 7 Mart'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in 4 eyalette 2 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Söz konusu kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını söyleyen Suga, uygulamayı "insan yaşamı ve geçimini korumak" için uzattıklarını aktardı.

Uzatılma kararı doğrultusunda OHAL, başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba'da 21 Mart Pazar gecesi son bulacak.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, sağlık kurumları üzerindeki yükün hafifletilmesini hedeflediklerini söyledi.

Hükümet bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru ise başkent bölgesinde "yeni virüs dalgalarına karşı" önlemlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

7 Ocak'ta ilan edilmişti

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat'a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama, şubat başında Tokyo ve çevresi dahil ülkenin farklı bölgelerindeki 10 eyalette 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

26 Şubat'ta alınan kararda, Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL'in 28 Şubat Pazar gecesi itibarıyla kaldırılmasına karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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