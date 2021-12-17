Son dakika haberleri: Japonya'da klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Japonya'da klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Japonya'da klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Japonya'nın Osaka kentinde klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı.

Japonya'nın Osaka kentinde klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı.

Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.

Kyodo ajansının Osaka eyalet birimlerine dayandırdığı bilgiye göre yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Eyalet itfaiyesine göre yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre yangında 28 kişi ağır yaralandı, yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması oldu ve hayat emareleri kayboldu.

Eyalet emniyet birimleri, yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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