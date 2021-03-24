Son dakika haberleri: Japonya'da eski bakan Kawai "oy satın alma" suçunu kabul ederek milletvekilliğinden istifa etti
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Son dakika haberleri: Japonya'da eski bakan Kawai "oy satın alma" suçunu kabul ederek milletvekilliğinden istifa etti

24.03.2021 02:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 02:37
Son dakika haberleri: Japonya'da eski bakan Kawai 'oy satın alma' suçunu kabul ederek milletvekilliğinden istifa etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın aldığı" suçlamalarını kabul eden eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekilliğinden istifa etti.

Japonya'da 2019 seçimlerinde "oy satın aldığı" suçlamalarını kabul eden eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekilliğinden istifa etti.

Kawai Katsuyuki, 2019'da seçim bölgesi Hiroşima'da, eşi Kawai Anri'nin Danışman Meclisine seçilebilmesi için "parayla oy satın aldığı" suçlamalarını kabul etti.

Tokyo Bölge Mahkemesinde düzenlenen duruşmada Kawai, "Oy satın almak suçlamasıyla genel anlamda mücadele etmeyeceğim." ifadesini kullanarak, "suçsuz olduğuna" yönelik önceki savlarını geri aldı.

Kawai, önceden "kendisi ve eşinin itibarını korumak adına masum olduğunu savunduğunu" ancak taraftarlarının mahkemede olaya tanık olduklarına ilişkin ifadeleri sonrası fikrini değiştirdiğini belirterek, "Tüm suçlamaları kabul ediyorum." dedi.

Japon toplumu nezdinde "Seçimlere yönelik güveni sarsıcı faaliyetlerde bulunduğunu" kaydeden ve özür dileyen Kawai, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekilliğinden istifa etti.

Konuya ilişkin Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, eski bakanın suçlamalarla yüz yüze gelmesinin "büyük talihsizlik" olduğunu belirterek, "Demokraside seçimler esastır. Gayet açık ki kanunlara uyulmalıdır. Siyasetçi olmak isteyenler buna göre hareket etmelidir." dedi.

Eşi Kawai Anri de istifa etmişti

İddianameye göre Kawai, Temmuz 2019'da seçim bölgesi Hiroşima'dan eşinin Danışman Meclisine (Sangiin) seçilebilmesinin sağlanması için 29 milyon yen (266 bin dolar) verdi.

Kyodo ajansına göre, iddianamede adı geçen 100 kişinin 94'ü, o dönem Kawai'den "oy satın alma maksadıyla para aldığının farkında olduğunu" beyan etti.

Önceki Başbakan Abe Şinzo döneminde Adalet Bakanlığına getirilen Kawai, haftalık Shukan Bunshun dergisinin iddiaları üzerine, Eylül 2019'da atandığı görevinden bir ay sonra istifa etmişti.

Açılan soruşturma sonrası Ocak ayında suçlu bulunan eski bakanın eşi Kawai Anri ise 16 ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçen ay Sangiin milletvekilliğinden istifa etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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