Son dakika haberleri... Japonya'da düşen F-15 savaş uçağındaki bir pilotun daha öldüğü doğrulandı

Japonya'da 31 Ocak'ta 2 mürettebatı ile birlikte bir askeri üsten havalandıktan sonra radardan kaybolan F-15 savaş uçağının bir pilotunun daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz 31 Ocak'ta 2 mürettebatı ile birlikte Japonya'nın Ishikawa eyaletindeki Komatsu Hava Üssü'nden havalandıktan kısa süre sonra radardan kaybolan Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait F-15 tipi savaş uçağının bir mürettebatının daha öldüğü doğrulandı. SDF'den yapılan açıklamada, Japon Denizi açıklarında düşen uçağın bir pilotunun daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu. Öte yandan uçağın istikamet dengesini sağlamaya yarayan dikey sabitleyiciye ait parçaların deniz yüzeyinde bulunduğu ifade edilirken, ele geçirilen parçaların kazanın nedenini tespit etmek üzere yapılan detaylı araştırma kapsamında inceleneceği öğrenildi.

2 pilot hayatını kaybetti

Japonya Savunma Bakanlığı, 31 Ocak'ta Ishikawa eyaletindeki Komatsu Hava Üssü'nden havalanan SDF'ye ait F-15 tipi bir savaş uçağının kalkıştan sonra radardan kaybolduğunu açıklamış, 2 mürettebatı bulunan uçak ile yerel saatle 17.30 sıralarında Japon Denizi üzerinde üssün yaklaşık 5 kilometre uzağında irtibatın kesildiği ifade edilmişti. Eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın bir pilotunun cansız bedenine geçtiğimiz hafta ulaşıldığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa