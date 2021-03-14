Son dakika haberleri | Japonya'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Japonya'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

14.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:12
Son dakika haberleri | Japonya'da çığ felaketi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber: Japonya'da çığ düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Japonya'da çığ düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Japonya'da Nagano ve Gifu eyaletinin sınırındaki Norikura Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle sabah 10.00 sıralarında meydana gelen çığ, bölgede bulunan 5 kişiden 2'sinin de yaralanmasına neden oldu. Yerel polis, çığın 200 metre genişliğinde ve 300 metre uzunluğunda bir alanda etkili olduğunu açıkladı.

Yerel otoriteler cuma gecesi itibarıyla Norikura ve yakınındaki Kamikochi bölgeleri için çığ uyarısı yapmış, bölgede yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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