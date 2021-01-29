Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Yoşihide: "Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlıyız'
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Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Yoşihide: "Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya kararlıyız'

29.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:30
Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Yoşihide:

Son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarını düzenlemeye kararlı olduklarını bildirdi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarını düzenlemeye kararlı olduklarını bildirdi.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantısında konuşan Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede "en ön safta" mücadele verdiğini söyledi.

Japonya'da temmuzda başlaması öngörülen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeniden erteleneceğine yönelik spekülasyonlara değinen Yoşihide, "Dünyaya umut ve cesaret getiren oyunları düzenlemeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yoşihide, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın planlandığı üzere düzenleneceğini ve B planlarının olmadığını belirten Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile "güvenli ve emniyetli" bir etkinlik düzenlemek için temas halinde olduklarını söylemişti.

Küresel ticarete de değinen Yoşihide, Japonya'nın serbest ticarete "sarsılmaz bağlılığının" altını çizdi.

Yoşihide, "Kovid-19 kaynaklı korumacı politikalarının ortasında, Japonya, serbest ve adil ekonomik alanları genişletme ve kurallara dayalı çok taraflı serbest ticaret sistemini güçlendirme çabalarında liderlik yapacak." dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın geleceğinin Kovid-19 aşı uygulamalarının ilerleyişine bağlı olduğunu belirtmişti.

Salgın sebebiyle tarihte ilk kez ertelenen olimpiyatlar 23 Temmuz'da başkent Tokyo'da başlayacak.

Öte yandan, WEF "2021 Davos Gündemi" toplantıları bugün sona eriyor.

25 Ocak'ta çevrim içi ortamda başlayan toplantılara yaklaşık 70 ülkeden 1500'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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