Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Suga'nın ilk yurt dışı ziyareti Vietnam'a
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Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Suga'nın ilk yurt dışı ziyareti Vietnam'a

19.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:02
Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Suga'nın ilk yurt dışı ziyareti Vietnam'a

Son dakika haberler: Göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı seyahatini Vietnam'a gerçekleştiren Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile görüşerek bölgesel konularda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı seyahatini Vietnam'a gerçekleştiren Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc ile görüşerek bölgesel konularda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, geçen ay göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı seyahatini Vietnam'a gerçekleştirdi. Dün ülkenin başkenti Hanoi'ye gelen Suga, bugün Vietnamlı mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel meseleleri ele aldıkları öğrenilen ikilinin, korona virüs salgını nedeniyle getirilen seyahat sınırlamalarının hafifletilmesi, ekonomi ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ile Kuzey Kore ve Çin konularında görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Suga ve Phuc'un bölgesel konularda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Hint-Pasifik vizyonu masada

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Suga, Vietnam'ı özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu gerçekleştirme çabalarının temel taşlarından biri olarak nitelendirdi. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin söz konusu vizyona katılımının önemini vurgulayan Suga, "Hint-Pasifik ülkeleri olarak bölgesel kalkınma ve refaha katkı sunmak amacıyla Japonya ve Vietnam'ın iş birliğini hedefliyorum" şeklinde konuştu. İki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirten Phuc ise, bölgesel barış ve istikrar için Japonya ile birlikte çalışmak istediklerini ifade ederek, "İki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırabilmek için yol haritalarını değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Suga Endonezya yolcusu

Japonya Başbakanı Suga'nın, gezisinin ikinci ayağında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmek üzere yarın Cakarta'ya uçması bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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