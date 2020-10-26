Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Suga: "Korona virüsün yayılmasını engellerken, ekonomiyi canlandıracağız"

Son dakika haberleri: Japonya Başbakanı Yoshihide Suga korona virüs enfeksiyonlarında patlayıcı bir artışı önlemek için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Ayrıca sosyal ve ekonomik faaliyetlere devam edecek ve ekonomiyi canlandıracağız" dedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga korona virüs enfeksiyonlarında patlayıcı bir artışı önlemek için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Ayrıca sosyal ve ekonomik faaliyetlere devam edecek ve ekonomiyi canlandıracağız" dedi.

Japonya'da başbakanlık koltuğunu geçtiğimiz ay Shinzo Abe'den devralan Yoshihide Suga, hükumetinin izleyeceği yol haritasını açıklayacağı merakla beklenen Ulusal Meclis konuşmasını bugün gerçekleştirdi. Konuşmasında korona virüs salgınına geniş yer ayıran Suga, salgına dair durumun an itibariyle öngörülemez olduğuna değindi. Enfeksiyonlarda patlayıcı bir artışı önlemek ve insanların hayatını korumak için her şeyi yapacaklarının altını çizen Suga, "Ayrıca sosyal ve ekonomik faaliyetlere devam edecek ve ekonomiyi canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik faaliyetlerin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için hükumetin virüs denetim kabiliyetini artırmayı amaçladığını söyleyen Suga, gelecek ayın sonuna kadar başta iş ve eğitim sektörlerinden olmak üzere her gün 20 bin kişinin ülkeye girebilmesine olanak sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Suga, gelecek yılın ilk yarısına dek tüm vatandaşlara yetecek kadar aşı tedarik etme hedefini de yineledi.

Karbonsuz toplum hedefi

İklim değişikliği konusuna da değinen Suga, Japonya'nın 2050 yılına dek karbon salınımsız toplum olma hedefine erişmek istediğini söyledi.

Suga, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na güvenli bir şekilde ev sahipliği yapmak istediklerini de sözlerine ekledi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı