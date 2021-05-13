Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Suga, Güney Kore Ulusal İstihbarat Direktörü Won ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Güney Kore Ulusal İstihbarat Direktörü Park Jie Won ile iki ülke ilişkilerinin son durumunu ele aldı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Güney Kore Ulusal İstihbarat Direktörü Park Jie Won ile iki ülke ilişkilerinin son durumunu ele aldı.

Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Suga Yoşihide, Tokyo'yu ziyaret eden Güney Kore Ulusal İstihbarat Direktörü Park Jie Won'u kabul etti.

Yonhap ajasına göre ise Park Jie Won, iki ülke siyasi ilişkilerinin seyrinden memnun olunmadığı ve gidişatın olumlu yöne evrilmesi için karşılıklı çabalanması gerektiğini söyledi.

İkili ilişkilerin düzeltilmesine yönelik Suga da gerekli çabanın gösterilmesinin önemini vurguladı.

Salıdan beri Tokyo'da bulunan Won, çeşitli siyasi temaslar kapsamında Japonya Kabine İstihbaratı Direktörü Takizawa Hiroaki ile de görüşmüştü.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi 2018'de Japon firmaları, Kore yarımadasının 1910-1945 yıllarındaki koloni döneminde işçi olarak kullanılan Korelilere tazminat ödemeye, mahkum etmişti.

Kyodo ajansı bunun yanı sıra savaş döneminde cinsel istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi talebiyle sürdürülen bazı davaların ikili siyasi ilişkileri oldukça etkilediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan