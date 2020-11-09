Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Suga'dan, Biden'a "ikili ittifak" vurgusu
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Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Suga'dan, Biden'a "ikili ittifak" vurgusu

09.11.2020 07:09 | Son Güncelleme: 09.11.2020 07:12
Son dakika haberleri | Japonya Başbakanı Suga'dan, Biden'a

Gelen son dakika haberine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 3 Kasım seçimlerinden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden ile iki ülke ittifakını güçlendirmeyi beklediğini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 3 Kasım seçimlerinden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Joe Biden ile iki ülke ittifakını güçlendirmeyi beklediğini söyledi.

Basın mensuplarına konuşan ve Biden'i tebrik eden Suga, Japonya ve ABD'nin özgürlük ve demokrasi gibi temel değerleri paylaşan "iki müttefik ülke" olduğunu söyledi.

Suga, "Biden ve Harris'i kalpten kutlarım. Evrensel değerleri paylaşan iki müttefik ülke Japonya ve ABD'nin ittifakını güçlendirmek ve Hint-Pasifik refahı ve barışını sağlamak için beraber çalışmak isterim." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında Suga, "Japonya-ABD ittifakını daha da kuvvetlendirmek için sizinle çalışmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da mesajında, "İkili ilişkileri daha ileri taşımak ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinde gelmek için yeni yönetimle çalışmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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