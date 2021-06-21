Son dakika haberleri | Japonya, Avrupa'yı Çin ile mücadelede Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurmaya çağırdı
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Son dakika haberleri | Japonya, Avrupa'yı Çin ile mücadelede Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurmaya çağırdı

Son dakika haberleri | Japonya, Avrupa'yı Çin ile mücadelede Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Avrupa'ya Çin ile daha etkili mücadele için Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması çağrısında bulundu.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Avrupa'ya Çin ile daha etkili mücadele için Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması çağrısında bulundu.

South China Morning Post'un haberine göre, Kişi, Avrupa Parlamentosunun (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesine yaptığı konuşmada, taraflar arasında bölgedeki güvenlik ve savunma iş birliğinin devamı ve geliştirilmesine dair bağlılığını yineledi.

Kişi, Japonya ve Avrupa'nın otoriteryanizmle mücadelede birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak Avrupa'nın Hint Pasifik'te daha güçlü askeri varlık bulundurması tavsiyesinde bulundu.

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı alanlarda statükoyu tek taraflı değiştirme girişimlerine tepki gösteren Kişi, Pekin yönetiminin buna yönelik adımları nedeniyle bölgede meşru haklara sahip tarafların çıkarlarının altının oyulmaması gerektiğini ifade etti.

Kişi, Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek hiçbir adımın anlayışla karşılanmayacağı uyarısında bulundu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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