Son dakika haberleri | Japon halkının Ukrayna'ya para bağışı 35 milyon dolara yükseldi - Haberler

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Son dakika haberleri | Japon halkının Ukrayna'ya para bağışı 35 milyon dolara yükseldi

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Son dakika haberleri | Japon halkının Ukrayna'ya para bağışı 35 milyon dolara yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya'da halkın, Ukrayna'ya 35 milyon dolar bağışladığı bildirildi.

Japonya'da halkın, Ukrayna'ya 35 milyon dolar bağışladığı bildirildi.

Rusya'nın açtığı savaş karşısında Japon halkı, Ukrayna'nın yanında yer aldığını gösteriyor.

Buna göre Japonya'da halk, Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne para ve çiçek gönderiyor.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre ülke geneli 150 bin kişi, büyükelçiliğin banka hesabına para yatırdı.

Büyükelçilik, sosyal medya hesabı Twitter'dan, nakdi bağışların 35 milyon dolara ulaştığını duyurdu.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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