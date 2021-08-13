Son dakika haberleri! Japon Bakan Nişimura'dan tartışmalı Yasukuni tapınağına ziyaret
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Son dakika haberleri! Japon Bakan Nişimura'dan tartışmalı Yasukuni tapınağına ziyaret

Son dakika haberleri! Japon Bakan Nişimura'dan tartışmalı Yasukuni tapınağına ziyaret
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Japonya'da Ekonomik ve Mali Politikalar Bakanı Nişimura Yasutoşi, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Japonya'da Ekonomik ve Mali Politikalar Bakanı Nişimura Yasutoşi, Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni tapınağını ziyaret etti.

Bakan Nişimura, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu Ağustos 1945'in yıl dönümü kapsamında tartışmalı Yasukuni tapınağına geldi.

Ziyaretinde tapınağa bağışta bulunduğunu belirten Nişimura, "Temsilciler Meclisi milletvekili olarak bunu cebinden ödediğini" söyledi.

Nişimura, "Savaşta hayatını kaybedenlerin huzur içinde uyumaları için dua ettim. Japonya'nın refahı onların adanmışlığının üzerine kurulmuştur." dedi.

Bakanlığının yanı sıra Nişimura yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden sorumlu kabine üyeliği görevini sürdürüyor.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, yıl dönümü kapsamında Başbakan Suga Yoşihide'nin tapınağa ziyareti için "uygun karar" verileceğini söyledi.

Kyodo ajansı, Suga'nın göreve geldiği Eylül 2020 sonrası, bahar ve güz festivallerinde herhangi bir kabine üyesinin tapınağı ziyaret etmediğini bildirdi.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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