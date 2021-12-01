Son dakika haberleri | Jandarmayı görüp ani fren yapan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kazaya neden oldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde jandarmanın yol denetimini fark edip, ani fren yapan ehliyetsiz sürücü Cevdet Polat'ın (52) otomobiline, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Yol kenarındaki sulama kanalına düşerek, ters dönen otomobilde sıkışan Polat, ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kula- Eşme karayolu Söğütçayı mevkisinde meydana geldi. Uşak'ın Eşme ilçesinden Kula yönüne seyir halinde olan 45 KA 9115 plakalı otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Cevdet Polat, yol kontrolü yapan jandarma trafik ekiplerini görünce ani fren yaptı. Arkadan gelen Mustafa Kılınç (76) yönetimindeki 45 SB 3741 plakalı otomobil de duramayıp, Polat'ın otomobiline çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki sulama kanalına düşen otomobil ters dönerken, Cevdet Polat araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen Polat, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Cevdet Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.