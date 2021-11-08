Son dakika haberleri | Jandarmayı gördü paniğe kapılınca yakalandı

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de uygulama yapan jandarma ekiplerini görünce panikleyen şahsın yol kenarına attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Düzce il Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Düzce- Akçakoca karayolunda uygulama yaptı. S.A. isimli şahıs, jandarma ekiplerini görünce panikleyerek içinde 100 gram uyuşturucu bulunan poşeti yol kenarına atmaya çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Uyuşturucuya ise el konuldu. Şahıs ifadesi alınmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma ekipleri ayrıca yaptıkları uygulamalarda 2 farklı noktada, üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şahsı gözaltına aldı. Şahısların üzerinden 10 gram gram esrar ele geçirildi. - DÜZCE