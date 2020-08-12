Son dakika haberleri! Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar
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Son dakika haberleri! Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sikke ve heykel gibi 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Son dakika haberleri! Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar
12.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:28

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sikke ve heykel gibi 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler ile müşteri gibi davranarak iletişime geçti. Şüpheliler M.A.K. (42) ve A.K. (55) ile ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda buluşan ekipler, alışveriş sırasında şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 41 yüzük, 9 kolye ucu, 1 altın sikke, 138 sikke, 2 zar, 1 maske, 1 keçi heykeli, 1 aslan heykeli, 1 geyik heykeli, 1 kartal heykeli, 1 insan heykeli, 3 haç, 1 mühür ve çeşitli şekillerde 24 obje olmak üzere, tarihi eser olarak değerlendirilen toplam 225 obje ele geçirildi.Şüphelilerin, tarihi eserleri müşteri gibi davranan jandarmaya 150 bin dolara satmaya çalıştığı belirtildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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Kaynak: DHA

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