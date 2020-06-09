Son dakika haberleri | Jandarmanın yol kenarında bulduğu karaca yavrusu korumaya alındı Son dakika güncel haberi: Samsun'da jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Samsun'da jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.

Jandarma ekipleri, Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi'nde yürüttükleri devriye faaliyeti sırasında yol kenarında karaca yavrusu buldu.

Ekipler, kafese koydukları yavruyu Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Jandarma, son iki ayda Terme ve Tekkeköy ilçelerinde de karaca yavrusu bulmuştu.

Kaynak: AA