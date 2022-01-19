Son dakika haberleri! Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Jandarmanın kaçak/sahte ve bandrolsüz tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik birçok ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarmanın kaçak/sahte ve bandrolsüz tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik birçok ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Çorum, Hatay, Eskişehir ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarının kaçak/sahte ve bandrolsüz tütün ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 167 bin 400 makaron ve 1 ton 50 kilo tütün ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika haberleri! Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Jandarmanın tütün kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tütün, 3. Sayfa, Haber

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