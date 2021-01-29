Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
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Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada

29.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:23
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki taşıyan bir kamyonete operasyon düzenledi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki taşıyan bir kamyonete operasyon düzenledi. Operasyon anları kameralara yansıdı. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üretimi yapan şüpheliler 2 ay takip edildi. Jandarma ekipleri, yapılan fiziki takip neticesinde sahte içkilerin İstanbul'a sevk edildiği aracı belirledi ve TIR'ı adım adım takibe aldı. Şüphelilere ait TIR'a Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramalar sonucunda 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 10 bin litre kaçak etil alkol ele geçirilirken H.M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. 

JANDARMA'NIN DİĞER EKİBİ DE TAKİPTEYDİ Kendilerine gelen kaçak etil alkollerin yakalandığını bilgisini alan şüphelilerin daha önce ürettiği sahte içkileri aynı gün il dışına kaçırmaya çalıştığını tespit eden Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda bu sefer bir kamyoneti takibe aldı ve operasyon düzenledi. Kamyonette yapılan aramalarda ise şüpheliler tarafından daha önce kaçak etil alkoller kullanılarak üretilmiş ve orijinal alkolerinin şişe ve marka etiketlerinin birebir kopyalayarak  hazırlanmış  100 cl'lik şişelere bin şişe votka, bin şişe rakı, bin şişe cin olmak üzere toplam 3 bin litre sahte içki ele geçirilirken, İ.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M.G. ve İ.E. isimli şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi. Jandarmanın kamyoneti durdurması ve yaptığı aramalar kameralara yansıdı. 


Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada
Jandarmanın sahte içki taşıyan kamyonete operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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