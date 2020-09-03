Son dakika haberleri... JANDARMANIN OPERASYONUNDA 7 BİN 220 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ Son dakika haberleri: İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı sahte içki üreterek insan sağlığını tehdit eden organize suç örgütü üyesi 6 şüpheliyi yakaladı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı sahte içki üreterek insan sağlığını tehdit eden organize suç örgütü üyesi 6 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda çeşitli markalara ait 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş içki şişesi, 12 bin çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin adet TAPDK bandrolü, 7 bin 220 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da sahte içki üreterek insan sağlığını tehlikeye atan organize suç örgütü üyesi 6 kişi İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Bağcılar'da sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen iki ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, çeşitli markalara ait 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş içki şişesi, 12 bin çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin adet TAPDK bandrolü, litrelerce sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri örgüt lideri S.K.'nın organize bir şekilde sahte içki imal ettiği ve piyasaya yüklü miktarda sahte içki sürecekleri bilgisi aldı. Yapılan istihbarat çalışmaları ve fiziki takip sonrası; şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği Bağcılar'daki adresler ve nakilde kullanacakları araçlar tek tek tespit edildi. Sahte içki imal edildiği belirlenen adresleri yakın takibe alan jandarma ekipleri iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 BİN TAPDK BANDROLÜ, 7 BİN 220 LİTRE SAHTE İÇKİ

İmalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; 1 milyon sahte etiket, 30 bin boş şişe, 12 bin adet çeşitli içki markalarına ait logolu ve bilyeli kapak, 10 bin TAPDK bandrolü bulundu. Kaçak içki şişeleme deposu olarak kullanıldığı anlaşılan diğer adreste yapılan aramalarda ise, 1250 litre sahte rakı, 2160 litre sahte viski, 2250 litre sahte votka ve 1560 litre sahte etil alkol olmak üzere toplamda 7220 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ile imalatta kullanılan üretim tankerleri ele geçirildi. Aralarında örgüt yöneticisi S.K. ile örgüt üyeleri A.A., M.B., M.D., O.Ç. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA