Jandarmanın 'hassas burunlarına' zorlu eğitim

MANİSA'da, terörden genel güvenliğe kadar birçok alanda kullanılan köpekler, zorlu eğitimler ile göreve hazırlanıyor. 11 farklı engelden oluşan kondisyon parkurunda, uzman eğitici personelin gözetiminde düzenli olarak eğitimlerden geçirilen hassas burunlar, asayiş ve terör olaylarında görev alıyor.

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü bünyesinde bomba, uyuşturucu ve iz takipte kullanılan 4 köpek, 11 farklı engelden oluşan kondisyon parkurunda, düzenli eğitimlerden geçirilerek, göreve hazır hale getiriliyor. Özel seçilen köpekler, uzman eğiticiler tarafından uzun süren eğitimlerinin ardından emniyet, asayiş, terörle mücadele ve istihbari faaliyetlerde görev alıyor. Bomba, uyuşturucu ve iz takip konularında yararlanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleri sayesinde hem suç unsurlarının tespitinde hem de şüphelilerin yakalanmasında etkin rol oynuyor.

'TÜRK MİLLETİNİN EMRİNE VE HİZMETİNDE'

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, KOM Şube Müdürlüğü olarak envanterlerinde bulunan tüm araç ve gereçlerle Türk milletinin emrinde ve kesintisiz hizmetinde olduklarını söyledi. Kıdemli Başçavuş Kılıçkap, "Kaçakçılık, gümrük işlemlerine tabi olan bir eşyanın yasa dışı yollarla ülke içerisine sokulması ya da ülke dışına kaçırılması ve buna teşebbüs edilmesine denir. Maddi menfaat temin etmekle birlikte suçun vasfına ve unsurlarına göre değişiklik gösteren imalatı, bulundurulması, bir yerden başka bir yere nakledilmesi ve satılması belli bir şart ve izne tabi olan orman envanterinden, gümrük ve tekel ürününe, alkollü içkiden akaryakıta kadar olan her şey kaçakçılığın konusu olabilir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, envanterinde bulunan tüm araç ve gereçleriyle Türk milletinin emrinde ve kesintisiz hizmetindedir. Milletimizin birliğine ve bütünlüğüne kasteden, emniyetini, asayişini ve kamu düzenini tehdit eden tüm terör örgütleriyle diğer organize suç örgütlerinin başlıca finansman kaynaklarından olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele asli vazifemizdir. Manisa İl Jandarma Komutanlığı envanterinde 2 uyuşturucu madde arama köpek timi, iz takip köpek timi ve bomba arama köpek timleri mevcuttur. Köpeklerimiz emniyet ve asayişe müessir olan olaylarda, terörle mücadele ve istihbari faaliyetlerde kullanılmaktadır. Köpek timleri, konularında uzman eğitici personelin refakatinde göreve hazır olacak şekilde eğitimlerine devam etmektedir. Köpeklerimiz bu şekilde, Türk milletinin emrinde ve kesintisiz hizmetindedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN